Ufficiale Raspadori dice addio al Napoli e sì al Cholo Simeone: è un nuovo giocatore dell'Atletico

Adesso è ufficiale: Giacomo Raspadori è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Ad annunciarlo è stato il Napoli, che ha comunicato la cessione con una nota sul proprio sito: "La SSC Napoli ufficializza la cessione a titolo definitivo di Giacomo Raspadori al Club Atletico de Madrid.

Il 28 agosto 2022 Jack fa il suo esordio in azzurro, in occasione del pareggio del Franchi contro la Fiorentina. Il 10 settembre il suo primo indimenticabile sigillo al Maradona, decidendo nei minuti finali la partita contro lo Spezia. Quattro giorni dopo Jack sigla la sua prima rete in Champions, nella vittoria per 0-3 ad Ibrox contro i Rangers. Con il Napoli ha collezionato 109 presenze, firmando 18 gol e 10 assist, contribuendo alla conquista di due scudetti.

Grazie, Jack!".

Il comunicato dell'Atletico Madrid.

"Giacomo Raspadori è ora un giocatore dell'Atlético Madrid, dopo che il nostro club e il Napoli hanno raggiunto un accordo per il suo trasferimento al nostro club. L'attaccante si è sottoposto alle visite mediche presso il Centro di Medicina Sportiva ad Alte Prestazioni Vithas - Invictum dell'Ospedale Universitario Arturo Soria di Madrid. Da lì, si è recato presso la sede del club presso lo stadio Riyadh Air Metropolitano, dove ha firmato il suo contratto quinquennale".