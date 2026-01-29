Disasi-Fiorentina, operazione in salita: il francese non è convinto dei viola

Oggi alle 14:18Primo Piano
di Redazione FV

Non si sblocca l’operazione Axel Disasi per la Fiorentina: il difensore preferisce rimanere in Premier League. Lo riporta SkySport, che conferma come la trattativa sia sempre più in salita. Perché la Fiorentina cerca un difensore centrale da regalare a Paolo Vanoli e il classe '98 francese rimane un profilo che piace. Al momento però Disasi non ha dato un’apertura al trasferimento in maglia viola: il francese preferisce infatti rimanere in Premier League – e più nello specifico a Londra.