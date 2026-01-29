Disasi-Fiorentina, operazione in salita: il francese non è convinto dei viola
Non si sblocca l’operazione Axel Disasi per la Fiorentina: il difensore preferisce rimanere in Premier League. Lo riporta SkySport, che conferma come la trattativa sia sempre più in salita. Perché la Fiorentina cerca un difensore centrale da regalare a Paolo Vanoli e il classe '98 francese rimane un profilo che piace. Al momento però Disasi non ha dato un’apertura al trasferimento in maglia viola: il francese preferisce infatti rimanere in Premier League – e più nello specifico a Londra.
Luca CalamaiSiamo fuori dalla Coppa Italia con i soliti problemi. Servono un leader difensivo e il vero Kean. Il nuovo Presidente deve avere un filo diretto con Paratici. Disasi interessante per la difesa
Angelo GiorgettiLe promesse di Catherine e Joseph, ecco che mosse ci aspettiamo in società. Squadra: Vanoli ha una coperta corta in difesa e c'è l'equivoco Ranieri. Kean e i dubbi sulla gestione dell'infortunio. Il Como in Coppa Italia è un doppio rischio
