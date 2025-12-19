Ranking Uefa: il KO viola spinge l'Italia al 5° posto dietro anche a Cipro
Dopo quest'ultimo turno europeo, la classifica del ranking UEFA decreta per l'Italia un notevole passo indietro dopo il 3° posto ottenuto nell'ultimo turno. Con la disastrosa sconfitta della Fiorentina contro il Losanna in Conference, adesso il "Bel Paese" si trova di nuovo impantanato al quinto posto in classifica, ancora una volta dietro a Cipro. Tutto da rifare quindi per le squadre di serie A e per raggiungere il sogno di avere una quinta squadra in Champions League il prossimo anno. Clamoroso balzo in avanti invece per la Polonia, che, grazie alle vittorie di Rakow e Lech Poznan, vola in testa alla classifica superando addirittura l'Inghilterra e la Germania.
Di seguito la classifica completa:
1) Polonia 13.625 punti (3/4 squadre)
2) Inghilterra 13.486 (9/9)
-----------------------------------
3) Germania 12.285 (7/7)
4) Cipro 11.406 (3/4)
5) Italia 11.250 (7/7)
6) Spagna 11.218 (8/8)
7) Francia 10.714 (7/7)
8) Portogallo 10.600 (4/5)
9) Grecia 9.500 (4/5)
10) Danimarca 9.500 (2/4)
Ecco quanto stanno contribuendo le nostre squadre al ranking
1. Atalanta 15.000
2. Inter 14.000
3. Juventus 13.000
4. Napoli 11.000
5. Roma 8.000
6. Bologna 8.000
7. Fiorentina 7.250
Punti totali: 76.250- Media: 10.892
