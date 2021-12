RANIERI, Potrebbe esserci un ritorno all'Ascoli

Mentre viene monitorata la situazione disperata della Salernitana, il difensore viola in prestito alla corte di Colantuono, Luca Ranieri, ha già una pretendente. Si tratta di un ritorno di fiamma dell'Ascoli, dove il giocatore ha già giocato nel primo semestre 2020. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il giocatore 22enne sarebbe un’ipotesi per il club bianconero in caso di risoluzione del prestito con il Venezia di Gian Filippo Felicioli. L’alternativa al viola sembra essere Nicola Falaco del Pordenone