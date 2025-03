Ranieri: "Non sarà Gasperini l'allenatore della Roma, quando il presidente vorrà saprete chi sarà"

Sabato 29 marzo alle 20:45 al Via del Mare andrà in scena la sfida tra Lecce e Roma, gara valida per la 30° giornata di Serie A. Durante la conferenza stampa Claudio Ranieri ha spiegato come sarà scelto l'allenatore che guiderà la Roma per la prossima stagione, ma anche la situazione dopo l'infortunio di Paulo Dybala queste le sue parole:

Chi giocherà al posto di Dybala?

"Aspettate sabato e lo vedrete. Chi è andato in Nazionale è tornato con grande voglia. Sarà una partita difficilissima. Il Lecce dopo le soste ha fato 5 punti e noi pochi. Questo ci deve allertare. Troveremo una squadra garibaldina che pressa e non ci farà respirare. Chi gioca sa quello che deve fare. Non c'è un favorito. Chi mi fa vedere qualcosa in più entrerà".

Gasperini è un favorito per la panchina della Roma?

"Me l'aspettavo. Questa settimana parliamo di Gasperini e la prossima di un altro. La cosa che mi fa felice è che avete tirato fuori tanti nomi e di quelli che ho parlato non ne avete fatto la notizia. La scadenza è quando il presidente lo vorrà dire. Io ho risposto. Se vi dico di no non ci credete e se vi dico di si, impazzite, quindi vedete voi".

Il nome sul prossimo allenatore sarà scelto da lei? Quanto conta la piazza?

"Lo sceglieremo io e Ghisolfi. Daremo una lista di papabili al presidente e lui lo sceglierà. La piazza è importante ma sappiamo che la piazza ama chi fa bene alla Roma. Se all'inizio non viene apprezzato poi conteranno comunque i fatti. Ma credo comunque di sì, che il nome piaccia. Chi viene sa che deve far bene. La Roma vuole arrivare in alto e saprà che per i primi due mercati non possiamo fare spese pazze. Chi viene deve sapere queste cose. Io dirò quello che ci aspettiamo e quello che dobbiamo sostenere e aiutare il nuovo allenatore. Se io restassi a fare il tecnico perderemmo un anno. Io non sono il futuro della Roma. Chi viene deve essere il futuro della Roma".

Gasperini sarà il nuovo allenatore o possiamo escluderlo?

"Potete escludere tutti quelli che avete detto. Gasperini non sarà l'allenatore".

Che ci può dire su Hummels?

"Può essere titolare e si allena bene. E' un giocatore a mia disposizione e potrebbe giocare".