RANIERI, La fascia una gioia immensa. A Lecce sarà dura

Il difensore della Fiorentina Luca Ranieri ha parlato a Sky Sport dal Viola Park, centro sportivo della società di Rocco Commisso: "Dalle giovanili alla fascia di capitano contro il Milan? Non me lo aspettavo, è stata una gioia immensa e per me era una cosa nuova. Sono stato tanto felice di averla indossata per questo bellissimo gruppo, poi la partita è andata alla grande quindi è stato magico".

È stata la vittoria della svolta?

"Sicuramente è stata una gara fondamentale. Nelle ultime 4 abbiamo fatto solo risultati positivi, ora andremo a Lecce, una grande squadra che ha bisogno di fare punti. Sarà difficile ma ci stiamo preparando per affrontarla alla grande".

Che Fiorentina sta nascendo?

"Sono andati via tantissimi giocatori e ne sono arrivati altri forti. Ci voleva tempo per conoscerci e creare un gruppo solido, secondo me con questi allenamenti e con questa vicinanza sta nascendo un bel gruppo".

Dove può arrivare questa squadra?

"L'ambizione è alta, poi chiaramente ci sono le avversarie che sono squadre forti. Vogliamo portare a casa un qualcosa di importante, non sarà facile ma quest'anno ci vogliamo riprovare e ci vogliamo riuscire".