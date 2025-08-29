Social

Ranieri, esultanza senza polemica: una "C" per la compagna Camilla

Ranieri, esultanza senza polemica: una "C" per la compagna Camilla
Oggi alle 16:39News
di Redazione FV

Dopo la sostituzione al termine del primo tempo contro il Cagliari per scelta tecnica, spiegata così dallo stesso Pioli, ieri sera Luca Ranieri, entrato nel finale al posto di Viti, ha segnato la rete del momentaneo 2-2 contro il Polissya facendo il segno della "C" durante l'esultanza. Un gesto che per qualcuno poteva significare il simbolo della fascia di capitano. A chiudere tutte le voci di un'eventuale esultanza polemica ci ha pensato la compagna di Ranieri, Camilla, che su Instagram ringrazia il difensore classe 1999 per la "C" dopo il gol.

Una semplice dedica alla compagna quindi e non un gesto polemico. Di seguito la foto della storia Instagram ripubblicata da Ranieri: 