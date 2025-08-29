Social
Ranieri, esultanza senza polemica: una "C" per la compagna Camilla
Dopo la sostituzione al termine del primo tempo contro il Cagliari per scelta tecnica, spiegata così dallo stesso Pioli, ieri sera Luca Ranieri, entrato nel finale al posto di Viti, ha segnato la rete del momentaneo 2-2 contro il Polissya facendo il segno della "C" durante l'esultanza. Un gesto che per qualcuno poteva significare il simbolo della fascia di capitano. A chiudere tutte le voci di un'eventuale esultanza polemica ci ha pensato la compagna di Ranieri, Camilla, che su Instagram ringrazia il difensore classe 1999 per la "C" dopo il gol.
Una semplice dedica alla compagna quindi e non un gesto polemico. Di seguito la foto della storia Instagram ripubblicata da Ranieri:
Pubblicità
News
Qualificazione con qualche incredibile brivido. Rivincita di Ranieri. Nicolussi Caviglia libera Fagioli. Lindelof può essere utile. Ma questi due acquisti non sono da zona Championsdi Luca Calamai
Le più lette
1 Qualificazione con qualche incredibile brivido. Rivincita di Ranieri. Nicolussi Caviglia libera Fagioli. Lindelof può essere utile. Ma questi due acquisti non sono da zona Champions
Copertina
Lorenzo Di BenedettoTutti i dubbi di Comuzzo sull'Arabia: perché andare e perché no. La Fiorentina ha fatto il prezzo e intanto si muove anche il resto del mercato. Nicolussi Caviglia ciò che manca in mediana, Lindelof un affare, ma può esserci il nodo ingaggio
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com