RANIERI, Con i viola partita nata male e da archiviare

Il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, è intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco all'anti-vigilia dell'impegno con l'Inter parlando anche della partita contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Come ha reagito la squadra dopo la sconfitta con i viola? La squadra reagisce ogni volta. E' stata una partita nata male ma la dobbiamo archiviare e pensare alla prossima gara con l'Inter. Sarà una partita tosta ma bella. Questione di mentalità? Non credo sia un problema di mentalità. Nella gara con la Fiorentina non si è vista una gara sazia. Siamo partiti col piglio giusto, succede: è un'annata di alti e bassi. Serve equilibrio. Sarà una battaglia fino all'ultima partita. Mancata la reazione in campo con i viola? La squadra ha reagito sempre bene. Da quando sono qua solo in una partita non abbiamo reagito. Dal primo giorno io lo ripeto sempre ad ogni partitella che il risultato è importante ma la cosa importante è non arrendersi mai nei momenti di difficoltà. Dobbiamo solo stare uniti e aiutarci. Cosa è mancato con la Fiorentina? Sono quelle partite dove non segni neanche con la mani, eppure siamo riusciti a fare un gol. Sappiamo che possiamo far bene".