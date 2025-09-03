Rampanti su Torino-Fiorentina: "Viola impalpabili, per Baroni quasi una vittoria"

Rosario Rampanti, ex giocatore e tecnico del Torino, ha parlato della Fiorentina vista contro i granata domenica scorsa: “Ci si poteva aspettare di più dai viola, che mi sono sembrati stanchi e impalpabili. Tutto a vantaggio del Torino, che si porta dietro situazioni tecniche negative ancora da delineare e analizzare. Lo 0-0 che ha ottenuto la squadra di Baroni mi sembra molto positivo, anzi: è quasi una vittoria. Chi ha giocato a certi livelli conosce bene le difficoltà di venire fuori da un 5-0 come quello incassato dal Toro contro l’Inter la giornata precedente”.