RADONJIC, Sui social festeggia l'Olympiacos: "Magico"

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra coloro che hanno festeggiato al gol di El Kaabi al 116' contro la Fiorentina c'è stato anche Nemanja Radonjic, attaccante del Torino dato in prestito al Maiorca lo scorso gennaio. Il classe '96 serbo, sul proprio account Instagram, ha ricondiviso l'immagine della gioia di El Kaaby scrivendo "qualcosa di magico" con i cuori dei colori del club greco, nel quale in carriera Radonjic in realtà non ha mai giocato.