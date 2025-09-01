Rabiot torna in serie A: il Milan ha depositato il contratto in Lega

Ufficiale

Rabiot torna in serie A: il Milan ha depositato il contratto in LegaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:03News
di Redazione FV

Adrien Rabiot torna in serie A dopo l'esperienza al Marsiglia, è infatti un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero ha già depositato il contratto del trasferimento a titolo definitivo dal Marsiglia per l'ex Juventus nell'apposita sezione di Lega Serie A.

Il francese ha firmato un contratto triennale con opzione per andare avanti un altro anno, fino al 2029. Nel complesso, per il cartellino, sarà un trasferimento da circa 10 milioni di euro.