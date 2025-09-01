Ufficiale
Rabiot torna in serie A: il Milan ha depositato il contratto in Lega
FirenzeViola.it
Adrien Rabiot torna in serie A dopo l'esperienza al Marsiglia, è infatti un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero ha già depositato il contratto del trasferimento a titolo definitivo dal Marsiglia per l'ex Juventus nell'apposita sezione di Lega Serie A.
Il francese ha firmato un contratto triennale con opzione per andare avanti un altro anno, fino al 2029. Nel complesso, per il cartellino, sarà un trasferimento da circa 10 milioni di euro.
Pubblicità
News
SocialNicolussi Caviglia lascia Venezia e saluta la piazza: "Un onore fare un pezzo di strada insieme"
Viola, andamento lento: due pareggi. Il centrocampo deve suggerire idee. Piccoli si batte, Kean un po' sottotono. Mercato: forse un mediano al fotofinish... Comuzzo resta, ma manca un difensoredi Mario Tenerani
Le più lette
1 Finito l'ultimo giorno di mercato: Beltran va al Valencia. Sfumano gli addii di Sabiri e Richardson
2 Viola, andamento lento: due pareggi. Il centrocampo deve suggerire idee. Piccoli si batte, Kean un po' sottotono. Mercato: forse un mediano al fotofinish... Comuzzo resta, ma manca un difensore
Copertina
Ludovico MauroLiveTorino-Fiorentina 0-0, triplice fischio. Finisce senza reti una gara con poche emozioni
Tommaso LoretoA Pioli il compito di miscelare la qualità di Fagioli e Nicolussi Caviglia. Kean operazione perfetta, Lamptey in arrivo ma Comuzzo resta in bilico (come Lindelof)
Pietro LazzeriniNicolussi Caviglia è la chiave di volta del gioco di Pioli. Lindelof e un esterno per completare la rosa e sulle fasce potrebbero restare tutti. L'obiettivo di questa Fiorentina deve essere l'Europa League
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com