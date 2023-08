R. VIENNA, Brutto infortunio per il difensore Cvetkovic

FirenzeViola.it

Nonostante la grande vittoria a domicilio per 0-5 contro il BW Linz, mister Barisic non può sorridere in vista del match di giovedì contro la Fiorentina. Intorno al 44' del primo tempo, infatti, il difensore Nenad Cvetkovic è stato costretto ad uscire dal campo per un infortunio al ginocchio. Per il serbo, fiore all'occhiello del mercato estivo del Rapid Vienna - per il quale hanno sborsato circa un milione di euro - si teme un lungo stop, e anche il tecnico dei Rapidler si è detto preoccupato: " Presumo che Cvetkovic abbia subito un grave infortunio. Non ho una buona sensazione".