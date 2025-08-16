Oggi niente quotidiani in edicola: segui FirenzeViola per tutti gli aggiornamenti

Oggi niente quotidiani in edicola: segui FirenzeViola per tutti gli aggiornamenti
Oggi alle 08:00Notizie di FV
di Redazione FV

Oggi, 16 agosto, come da programma per quanto riguarda la carta stampata in Italia, i quotidiani non saranno in edicola dopo la festività di Ferragosto. 

Segui FirenzeViola per tutti gli aggiornamenti di giornata sulla Fiorentina e non solo, con interviste, notizie e curiosità sul mondo viola. 