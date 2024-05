QUINI (OLYMPIACOS), Ho parlato con Jojo e Callejon

FirenzeViola.it

Il difensore dell'Olympiacos Quini ha parlato a Radio Bruno raccontando: "È un momento storico per tutto l'Olympiacos. C'è molta emozione e non vediamo l'ora sia già mercoledì. È stato un percorso difficile con squadre molto forti, abbiamo avuto molto merito. L'andata col Maccabi Tel Aviv è stata strana, ci davano per spacciati ma siamo riusciti a passare rimontando, invece con Fenerbahce e Aston Villa siamo stati fantastici e abbiamo raggiunto la finale. La Fiorentina? Non abbiamo visto moltissimi video, abbiamo giocato per il terzo posto domenica col Panathinaikos e poi abbiamo avuto due giorni liberi ma da oggi prepariamo la Fiorentina. Comunque la conosciamo tutti, ha giocatori che fanno la differenza. Le squadre italiane sono molto difficili da battere, i viola sono alla seconda finale consecutiva e vorranno vincere, ma questo non ci fermerà".

Ha parlato con Jovetic? "Sì ho parlato tanto con lui e col mio connazionale Callejon, mi hanno detto che affronteremo una grande squadra, ma essendo una finale non ti puoi aspettare nulla di diverso. Nico Gonzalez non mi spaventa. Penso sia più un lavoro collettivo quello che dobbiamo fare, dobbiamo aiutare il compagno ed essere solidali: anche l'Aston Villa aveva giocatori straordinari quindi cercheremo di ripeterci".