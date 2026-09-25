Iori sulla Fiorentina: "Inizio stagione da 4. Il cambio in panchina ha sconfessato l'estate"

Alessandro Iori, giornalista e telecronista di Dazn, ha parlato nel corso della trasmissione Youtube "Tutti in the box", questo il suo pensiero sulla Fiorentina di Paolo Vanoli: "È difficile da giudicare perché ha già cambiato in panchina, e questo comporta un voto nettamente insufficiente: per me è un 4. La dirigenza ha fatto una scelta e ha ammesso, in maniera anche abbastanza clamorosa di averla sbagliata buttando via un’estate, e ridimensionando l'impatto di un mercato che sembrava interessante e che nell’ultima settimana è diventato schizofrenico. 4 anche perché si è tornati su un allenatore che comunque aveva messo le cose a posto nella scorsa stagione, era stato ritenuto inadeguato per allenare la squadra per un'altra stagione poi è stato richiamato in tutta fretta e ha fatto 4 punti nelle prime due partite.

Questo per me basta per condannare l’estate e questi primi mesi di stagione della Fiorentina. Faccio però un grande in bocca al lupo a Vanoli, che è il meno colpevole: anzi, ha meriti e basta in quest’ultimo anno solare della Fiorentina. Adesso dovrà fare un lavoro con una squadra che non ha programmato lui, che non ha voluto lui, che non è coerente e facile da mettere in campo e che, lui è riuscito a organizzare in maniera produttiva nelle ultime partite".