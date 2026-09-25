Firenze 2026, quadrangolare di calcio camminato in memoria di Celeste Pin
Sabato 26 settembre, dalle ore 9 alle 11.30, il Club Sportivo Firenze (via del Fosso Macinante 13) ospiterà un quadrangolare dimostrativo di calcio camminato in memoria di Celeste Pin, nell'ambito delle Olimpiadi e Paralimpiadi della Città Metropolitana di Firenze del 2026. L'evento, riservato agli Over 50, vedrà sfidarsi ASD San Vincenzo a Torri, ASD Certaldo Calcio, ASD Polisportiva La Lanterna e ASD Rondinella Torrino, con partite da 20 minuti.
La manifestazione è organizzata da US ACLI Toscana, con la presenza istituzionale del CONI Toscana e della Città Metropolitana di Firenze e l'ausilio tecnico di Sport Service Group.
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