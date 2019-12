QUI TORINO, Il probabile undici di mister Mazzarri

Iago Falque avrà ancora bisogno di lavoro personalizzato, Belotti non recupera per la viola, Edera è squalificato. E, come se non bastasse, si è fermato pure Lukic. La coperta in attacco è cortissima, Walter Mazzarri può inventarsi ben poco: così è propenso a riproporre il tandem d'attacco con Zaza e Verdi. Il terzetto difensivo davanti a Sirigu non si tocca, con Izzo-Nkoulou-Bremer che verranno confermati in blocco, mentre i mediani saranno Rincon-Baselli-Meité. Sulle fasce si rinnova il solito ballottaggio De Silvestri-Aina, sull'out opposto agirà Ansaldi.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Kolou, Bremer; De Silvestri Rincon, Baselli, Meité Ansaldi; Verdi, Zaza.