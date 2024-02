QUI LAZIO, Un diffidato a rischio stasera per i viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si recupera stasera Torino-Lazio, match valido per la 20esima di Serie A e posticipato a causa dell'impegno dei biancocelesti a Riyad per la Supercoppa Italiana dello scorso gennaio. Con una vittoria la Lazio, prossima avversaria della Fiorentina, ha la possibilità di scavalcare i viola e portarsi a quota 40 punti (stessa cosa per il Toro, che è a 36, -2 rispetto alla Fiorentina). In vista del match di lunedì al Franchi occhi puntati su Luca Pellegrini: diffidato, in caso di giallo il terzino dei romani salterà la trasferta di Firenze.