QUI ITALIA, Retegui avanti su Kean. Barella trequartista

Prosegue a Coverciano la marcia di avvicinamento dell'Italia alla sfida di Nations League contro il Belgio. Prima della partenza per Bruxelles, prevista nel pomeriggio, la Nazionale di Luciano Spalletti ha svolto l'allenamento consueto del mattino presso Coverciano dove è stato provato il 3-5-1 con l'utilizzo di Barella come trequartista alla spalle di Retegui nel 3-5-1-1. Per il resto della formazione - riporta Sky Sport -, con Donnarumma tra i pali, spazio a Di Lorenzo, Buongiorno e Bastoni in difesa. Rovella titolare in regia con accanto Tonali e Frattesi, gli esterno Dimarco e Cambiaso.