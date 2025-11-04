Dagli inviati La Curva Fiesole contro Pioli: le foto degli striscioni di fuoco dopo l’esonero

Nel giorno dell’esonero di Stefano Pioli dalla Fiorentina, la Curva Fiesole ha voluto far sentire la propria voce, prendendo posizione netta contro l’ex tecnico viola. Nei pressi dello stadio Artemio Franchi sono comparsi due striscioni firmati dal tifo organizzato, durissimi nei toni e rivolti direttamente all’allenatore. Il primo recitava: “Pioli, amor€ sì ma per la buonuscita. Addio m...a!”, mentre il secondo aggiungeva: “Pioli, non si giura finto amor€, traditore!”.

Entrambi gli striscioni sono stati firmati proprio dalla curva. Un gesto che testimonia come lo strappo tra l’allenatore e l’ambiente viola si sia consumato nel modo più amaro possibile, con una frattura non solo professionale ma anche, e soprattutto, sentimentale con la piazza. Ecco le immagini di Firenzeviola.it.