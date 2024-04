QUI DEA, Il Gasp punta sulla Coppa ma con alcuni forfait

FirenzeViola.it

Si parla anche di quella che sarà la "strana" partita che vivrà da squalificato (in tribuna) Gian Piero Gasperini domani sera sulle pagine odierna de La Nazione. Come evidenzia il quotidiano, è difficile però che al Franchi la sua presenza passi totalmente inosservata. Il "Gasp" è pronto a sfidare la Fiorentina con un unico obiettivo: centrare la finale di Coppa Italia.

Se è vero che per motivi diversi anche il club viola ha l’intento di alzare un trofeo, lo stesso Gasperini nel corso delle ultime settimane ha parlato spesso del bisogno di vincere una coppa per sublimare un percorso tecnico esaltante ormai lungo otto anni. Che ha portato l’Atalanta a passare da campionati in lotta per non retrocedere a stagioni con prestigiose qualificazioni europee, ma che in bacheca non ha visto aggiungere niente. Ed è oggettivamente un cruccio per il tecnico di Grugliasco. Avrebbe fatto volentieri a meno di presentarsi a Firenze senza il suo miglior difensore. Giorgio Scalvini non ci sarà, così come molto probabilmente dovrà dare forfait De Ketelaere.