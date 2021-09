QUESTURA, Denuncia con DASPO a 18 tifosi interisti

Nella serata di ieri, attorno alle 20:00, sei mezzi privati sono stati controllati in viale Cialdini dagli agenti della Polizia di Stato e sono state identificate 30 persone di provenienza lombarda, venute a Firenze a sostegno dell'Inter. Sono scattate 18 denunce, a persone tra i 17 e i 47 anni: si fa riferimento al possesso ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere in occasione di manifestazioni sportive: sono in corso accertamenti per capire se ciò abbia dato adito a precedenti scontri nella stessa serata con persone dell'opposta tifoseria. Il Questore di Firenze ha emesso un DASPO nei loro confronti.