QUARTA, Viola in crescita. Sogno un trionfo a Firenze

Detto dell’ufficialità del rinnovo, che legherà Martinez Quarta alla Fiorentina per i prossimi 4 anni, sono arrivate anche le prime parole dette dal Chino ai microfoni ufficiali dei viola: “Aspettavo il rinnovo da tempo. Ne abbiamo iniziato a parlare già con Joe, che è stata una figura importante per questa firma. Ormai sono 4 anni che sono a Firenze, una città a cui io e la mia famiglia siamo ormai molto legati. Avrei voluto fare questa intervista con la coppa qua in mezzo ma purtroppo è andata così. Ho rinnovato perché la Fiorentina ha creduto in me fin dal primo giorno. È una squadra in crescita e io voglio far parte di questa crescita. Adesso la sfida è riprendersi dalla botta subita ad Atene”.

Sulla stagione: “Dal punto di vista delle reti sono riuscito a dar mano alla squadra e di questo ne sono contento. Non so se l’anno prossimo riuscirò a ripetermi, lo spero”.

Sulla finale di Atene: “Siamo tutti delusi perché ci tenevamo tanto a vincere la Coppa. È stato un percorso bellissimo e ci meritavamo un epilogo diverso, sia noi che i nostri tifosi. Oggi le promesse non servono a niente, ma cercheremo di rifarci il prossimo anno. Il mio sogno è quello di portare la Fiorentina ad alti livelli e di riuscire a vincere un trofeo”.