QUARTA, Gonzalez si troverà bene. Italiano...

Lucas Martinez Quarta ha parlato ai microfoni ufficiali viola. Queste le parole del difensore argentino sul suo connazionale e volto nuovo viola Nico Gonzalez: "Devo dire che sono contento che Nico sia qui. E' un argentino in più, e spero che con lui vada tutto bene. Gli ho detto che troverà una bella città, probabilmente con un ambiente molto simile a quello che c'è in Argentina, soprattutto dal punto di vista dei tifosi, che sono davvero molto calorosi. Avere i tifosi allo stadio per noi argentini è un aspetto importante".

Su Italiano: "E' un allenato molto preparato, la sua idea di gioco si notava già allo Spezia. Stiamo cercando di afferrare i suoi concetti e quando questi saranno più chiari per noi sarà più facile".

Sul ruolo: "Penso solo ad allenarmi e a giocare, poi ovviamente le decisioni spettano al tecnico. Uno può giocare come no, si gioca in 11 ma è normale che uno voglia sempre giocare. Se ciò non sarà possibile si può sostenere la squadra da fuori, come ho fatto con la mia Nazionale anche in Coppa America. A volte è importante anche chi resta fuori".