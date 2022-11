QATAR22, Portogallo vince 3-2 col Ghana, CR7 record

Nel primo turno del gruppo H il Portogallo vince sudando contro il Ghana dopo un primo tempo noiosissimo e una ripresa che ha portato il risultato sul 3-2 finale. Emozioni per Cristiano Ronaldo tra lacrime nel corso dell'inno e gol su rigore che sblocca i giochi e lo porta ad essere l'unico calciatore della storia a segnare per cinque Mondiali consecutivi.

Lusitani che vengono ripresi dal gol del Ghana che va a segno con un altro highlander, il recordman di presenze Jordan Ayew. Il Ghana prova il colpaccio e si sbilancia nel finale, prendendo due reti nel giro di due minuti (prima Joao Felix, poi il milanista Rafael Leao, entrato nella ripresa), per poi accorciare al 90' con Ousman Bukari, che esulta replicando l'esultanza di CR7. Allo scadere brivido portoghese per uno svarione di Rui Patricio, ma le black stars non ne approfittano e finisce così 3-2, col Portogallo che sale momentaneamente in testa al gruppo superando Uruguay e Corea del Sud (che hanno pareggiato 0-0 nel pomeriggio).