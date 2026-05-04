Pupo: "Cuore diviso in due. Arezzo promosso, Fiorentina salva, anno per me positivo"
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Fiorentina salva in A, Arezzo promosso in B, una combo che piace al noto cantante Pupo. Nella consueta rubrica sulla Nazione scrive: "Il mio cuore è da sempre diviso in due: metà aretino e metà fiorentino. Sono un grandissimo tifoso dell'Arezzo e della Fiorentina e per me, alla fine, questo è stato un anno positivo. Lo scontro che avrebbe 'lacerato' la mia esistenza non ci sarà!"
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