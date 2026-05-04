Pupo: "Cuore diviso in due. Arezzo promosso, Fiorentina salva, anno per me positivo"

vedi letture

Fiorentina salva in A, Arezzo promosso in B, una combo che piace al noto cantante Pupo. Nella consueta rubrica sulla Nazione scrive: "Il mio cuore è da sempre diviso in due: metà aretino e metà fiorentino. Sono un grandissimo tifoso dell'Arezzo e della Fiorentina e per me, alla fine, questo è stato un anno positivo. Lo scontro che avrebbe 'lacerato' la mia esistenza non ci sarà!"