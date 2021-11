PUPO, ACF più matura può arrivare in Champions

Il noto cantante Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, intervistato da Tele Etruria ha così parlato della Fiorentina, sua squadra del cuore: "Io spero nel miracolo Champions, secondo me con più maturità è anche possibile, non perdendo in cinque minuti dopo aver fatto fuori il Milan. Ora il calendario offre a Italiano qualche partita un po' più abbordabile".