Ottima notizia per la Fiorentina che comunica che il calciatore Erick Pulgar, dopo il tampone effettuato nella giornata di sabato, è stato sottoposto oggi a nuovo esame risultando per la seconda volta negativo al Covid-19. Il calciatore effettuerà gli accertamenti previsti dal protocollo prima di iniziare il lavoro individuale in attesa di unirsi al resto del gruppo.