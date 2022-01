PULGA, Cagliari sulla buona strada. Viola giocano...

Ivo Pulga, ex allenatore del Cagliari, ha rilasciato un'intervista a calciocasteddu.it, dove ha parlato dei prossimi avversari della Fiorentina. Queste alcune delle sue dichiarazioni: "Vedo tutte le partite del Cagliari, da anni. Sono un tifoso rossoblù. Ho visto una squadra all’inizio di stagione che non rispecchiava i valori del club, con una politica che non condivido di giocatori a fine carriera. Però ora sta tornando sulla buona strada, bisogna acquistare giocatori che abbiano 'fame'. Non credo ci saranno problemi per raggiungere la salvezza. Soprattutto in difesa c’era bisogno di giovani con spirito e voglia di dare qualcosa in più".

C'è sempre però un po'di malumore?

"Mazzarri ha provato a cambiare modulo all’inizio, per invertire la rotta. La squadra ha subìto inizialmente i cambiamenti, ma per la difesa esperta che c’era sono stati presi gol assurdi. Questo ha causato malumori, però il Mister ha rimesso in carreggiata il gruppo. Vedo altre squadre più in difficoltà e peggio attrezzate dei rossoblù, come Salernitana, Genoa, Venezia e Spezia. Il Cagliari non è uscito dalla crisi, tuttavia si trova sulla strada giusta".

Che cosa ne pensa invece della Serie A?

"L’Inter è la squadra più attrezzata e gioca meglio della scorsa stagione. Inzaghi ha dato equilibrio alla squadra. Anche la Fiorentina gioca molto bene, così come il Napoli quando è al completo. L’Atalanta macina ormai il suo da anni con continuità. Tra le delusioni cito la Roma di Mourinho".