Pruzzo: "Kean può giocare a due. Gudmundsson? Ha tutto per fare bene"
Roberto Pruzzo, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato di alcune tematiche legate alla squadra di mister Pioli: "La coppia Kean-Retegui è stato l'aspetto più positivo dell'Italia venerdì sera. Sul doppio centravanti sono sempre cauto, ma hanno dimostrato di poter giocare bene insieme e si sono mossi bene. Questa credo sia un'ottima notizia per la Fiorentina".
Su Gudmundsson:
"Pioli sta cercando di trovargli la giusta sistemazione in campo. Ha bisogno di trovare meccanismi e intesa anche se non è semplice. Deve sentire la fiducia, perché ha tutto per fare bene".
