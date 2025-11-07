Primo gol in casa e prima vittoria per il Pisa: 1-0 alla Cremonese

Il primo gol stagionale in casa del Pisa permette alla squadra di Gilardino di ottenere la prima vittoria stagionale e volare a 9 punti in Serie A. Contro la Cremonese decide una rete di Idrissa Touré a 15 minuti dal 90' grazie a un bello stacco di testa dell'esterno su cross di Tramoni: tanto basta per vincere e ottenere 3 punti fondamentali in ottica salvezza. Dopo una partita combattuta, il Pisa porta a casa l'1-0 che fa esplodere di gioia la Cetilar Arena.