Graziani: "Il problema della Fiorentina è mentale ma i valori verranno fuori"
Intervenuto a Radio Sportiva per analizzare il campionato italiano, l'ex attaccante tra le altre della Fiorentina Ciccio Graziani ha commentato così il momento della squadra viola: "In questo momento il problema della è soprattutto mentale. Però io confido sempre in una cosa: quando una squadra ha dei valori, prima o poi questi valori devono obbligatoriamente venire fuori”.
Vademecum per Vanoli. Venti problemi da risolvere. Il primo: mai pensare “ci salveremo perché siamo la Fiorentina”di Alberto Polverosi
Luca CalamaiSe non giocavano contro Pioli la situazione è veramente grave. Vanoli dovrà rifare la preparazione. Nel mercato invernale serve un leader a centrocampo e un grande difensore
Stefano PrizioLa madre di ogni errore: fare calcio ignorandone ogni minima regola. Adesso o Rocco vende o rilancia allestendo un club adeguato
