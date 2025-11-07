Graziani: "Il problema della Fiorentina è mentale ma i valori verranno fuori"

vedi letture

Intervenuto a Radio Sportiva per analizzare il campionato italiano, l'ex attaccante tra le altre della Fiorentina Ciccio Graziani ha commentato così il momento della squadra viola: "In questo momento il problema della è soprattutto mentale. Però io confido sempre in una cosa: quando una squadra ha dei valori, prima o poi questi valori devono obbligatoriamente venire fuori”.