Primo allenamento al Viola Park per Nicolussi Caviglia: le immagini
© foto di pietro.lazzerini
Oggi alle 20:33News
di Redazione FV

Dopo la conferenza stampa di presentazione di questo pomeriggio, Hans Nicolussi Caviglia ha finalmente svolto anche il primo allenamento agli ordini di Pioli. Il centrocampista si è unito al gruppo dopo i giorni liberi concessi dal tecnico per la sosta per le Nazionali e si è messo a disposizione per iniziare l'inserimento nel gruppo che lo vedrà protagonista dopo il suo acquisto da parte della Fiorentina con la formula del prestito oneroso a 1 milione più 7 di diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento del 50% delle presenze a disposizione del centrocampista.

Ecco le prime immagini del giocatore sui campi del Viola Park diffuse dai social della Fiorentina: 