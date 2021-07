PREZIOSI, A a rischio? Su stadi manca intesa con Governo

Da una parte la decisione del Governo di far riaprire gli stadi solo per una capienza del 50 per cento, dall'altra il presidente Federale e quelli dei club di serie A che spingono per la riapertura totale grazie al green pass. Tra i presidenti più battaglieri in Lega c'è Enrico Preziosi che al Corriere della Sera ha detto: "Partenza del campionato a rischio? Se prosegue la mancanza di dialogo col governo, dovremo pensare a una soluzione. In tal caso dovremmo fermarci e pensare a cosa fare. Le nostre richieste non possono non essere prese in considerazione ma sono fiducioso che tramite negoziazioni arriveremo a un punto d'intesa con l'esecutivo".