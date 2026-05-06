Prestianni, gli insulti a Vinicius gli costeranno il Mondiale: la decisione della FIFA

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Decisione pesantissima da parte della FIFA nei confronti dell’attaccante del Benfica Gianluca Prestianni. In occasione della gara d’andata contro il Real Madrid, il giovane argentino era finito al centro delle polemiche per un presunto insulto razzista rivolto a Vinícius Júnior. Un episodio che aveva fatto molto discutere e che, pur in assenza di prove definitive, dato che il giocatore si era coperto la bocca con la maglia, era costato a Prestianni una squalifica di sei giornate nelle competizioni europee.

Nelle ultime ore, però, è arrivata una decisione ancora più severa: la Commissione Disciplinare della FIFA ha stabilito di estendere la sanzione a livello mondiale. Un provvedimento pesante, che rischia di escludere il calciatore dal prossimo Mondiale. Sebbene la sua convocazione non fosse certa, il commissario tecnico Lionel Scaloni lo aveva già inserito tra i convocati nelle gare di novembre, segnale di una considerazione crescente nei suoi confronti. Ora, tuttavia, il tecnico dovrà con ogni probabilità rinunciare a lui, dato che Prestianni tornerebbe disponibile solo in vista di un’eventuale semifinale dell’Albiceleste.