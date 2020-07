PRES. REGGINA, DDR sarà un grandissimo tecnico

Il presidente della Reggina, Luca Gallo, è intervenuto a forzaroma.info ed ha parlato anche di Daniele De Rossi come futuro allenatore. Queste le sue dichiarazioni.

L’addio di De Rossi?

"A dir la verità sono stato contento di vederlo al Boca Juniors, soprattutto perché lui non aveva mai nascosto il desiderio di vestire quella maglia. In generale il discorso per De Rossi è simile a quello di Totti: come uomo è un po’ diverso, più sanguigno di Francesco. Ricordate la famosa vena?".

Le piacerebbe dare il via alla carriera da allenatore di De Rossi, magari nel prossimo futuro al fianco di Mimmo Toscano?

"Sono convinto che sarà un grandissimo in panchina, ce lo vedo molto bene. E’ un allenatore nato. Sarebbe una grande emozione per me averlo in futuro nel nostro staff. Le faccio anche un’altra confidenza: il primo calciatore che ho trattato da presidente della Reggina è stato Alberto Aquilani. L’ho incontrato quattro giorni dopo aver rilevato la società in un albergo nel centro di Roma e lo avrei voluto nella mia squadra, un mio primo desiderio calcistico".