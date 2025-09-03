Pres. Osservatorio: "Lavoriamo per aprire il Franchi ai tifosi del Napoli il 13/9"
Maurizio Improta, Presidente dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, ha parlato dello stadio Artemio Franchi: "Lavoriamo per aprire la trasferta ai tifosi del Napoli in occasione della partita tra Fiorentina e Napoli, ma in quel caso il nostro lavoro non può sostituire le maestranze che stanno facendo i lavori sulla curva della Fiorentina che ora dispone di soli 340 posti. Non credo che l’indole e gli atteggiamenti di certe tifoserie cambieranno nel corso di questa stagione".
Pubblicità
News
La sensazione è quella di sempre: la Fiorentina rischia di essere l'eterna incompiuta. Mercato da 6, niente di più: mancano almeno due giocatori. Pioli però deve prendere in mano la squadra, perché si può certamente fare meglio di cosìdi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 La sensazione è quella di sempre: la Fiorentina rischia di essere l'eterna incompiuta. Mercato da 6, niente di più: mancano almeno due giocatori. Pioli però deve prendere in mano la squadra, perché si può certamente fare meglio di così
3 Nicolussi Caviglia si presenta: "Ho un grande rapporto con Kean. Io e Fagioli complementari. Mi ispiro al gol e all'Iliade"
Copertina
Freitas: "La Fiorentina soffre le aspettative dei propri tifosi ma ha tutto per far bene. Kean può crescere ancora. Vi spiego l'idea di calcio di Pioli"
Angelo GiorgettiIl voto al mercato è positivo (con un paio di dubbi). Brava Fiorentina a trattenere i migliori, compreso Comuzzo. Ora ci sono alternative in ogni ruolo. Grana esuberi e rosa troppo lunga: difficile rimediare gli errori del passato
Mario TeneraniViola, andamento lento: due pareggi. Il centrocampo deve suggerire idee. Piccoli si batte, Kean un po' sottotono. Mercato: forse un mediano al fotofinish... Comuzzo resta, ma manca un difensore
Ludovico MauroLiveTorino-Fiorentina 0-0, triplice fischio. Finisce senza reti una gara con poche emozioni
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com