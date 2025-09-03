Pres. Osservatorio: "Lavoriamo per aprire il Franchi ai tifosi del Napoli il 13/9"

Maurizio Improta, Presidente dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, ha parlato dello stadio Artemio Franchi: "Lavoriamo per aprire la trasferta ai tifosi del Napoli in occasione della partita tra Fiorentina e Napoli, ma in quel caso il nostro lavoro non può sostituire le maestranze che stanno facendo i lavori sulla curva della Fiorentina che ora dispone di soli 340 posti. Non credo che l’indole e gli atteggiamenti di certe tifoserie cambieranno nel corso di questa stagione".