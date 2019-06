PRES. FROSINONE, I DV? Non era giusto contestarli

Il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe ha rilasciato una lunga intervista dove ha parlato della sua squadra ma dove ha toccato temi di casa Fiorentina considerato l’imminente cambio di proprietà: “Questo è un momento di grande trasformazione. Sono contento del fatto che c’è luce per una situazione che sembrava non potesse avere sbocchi. A me non faceva piacere sentire le contestazioni a dei Presidenti che hanno fatto la storia di questo Club. Non dobbiamo dimenticare quando presero la Fiorentina dove era e dove la lasciano oggi. Quando succedono queste cose non è un bel sentire. E quando si criticano dei presidenti che hanno investito milioni e milioni di euro, secondo me non si ha contezza, non sul senso di riconoscenza ma sugli sforzi che una Proprietà ha fatto. E questa cosa, osservata da un presidente non è un bel vedere. Detto questo, che si sia trovata una soluzione per la quale alla fine sono tutti contenti, mi dà soddisfazione. Sono contento per i tifosi viola, per i Della Valle e sono contento per il nuovo Presidente che viene in Italia. E' importante che un investitore estero venga in Italia e segnatamente nel calcio italiano".