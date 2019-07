PRES. BOCA, DDR quando vedrà la Bombonera...

Daniel Angelici, presidente del Boca Juniors, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’arrivo di Daniele De Rossi in Argentina: “Perché ho scelto Daniele? Per due motivi: in primo luogo perché si è sempre espresso positivamente nei confronti del Boca e perché Nicolas Burdisso, suo ex compagno di squadra e nostro ds, mi ha parlato di lui. Anche per la gerarchia, per il valore e per cosa rappresenta De Rossi. La nostra società è stata fondata da giovani italiani di Genova. Per Daniele qui sarà una sfida importante da giocatore in un altro paese, come un tempo facevano i migranti andando incontro ad una terra sconosciuta. La gerarchia a volte supera la gioventù, penso che sarà un trionfatore. Zarate e Tevez? Mauro è grande giocatore in una condizione molto buona, che gioca in un club competitivo e lotta con Tevez per un posto. È un giocatore che porta gol e che fa giocare la squadra, ha grande personalità. Sono certo che quando De Rossi vedrà cosa succede nella Bombonera, si renderà conto che è il luogo del calcio. Penso che miglioreranno molto tutti i calciatori, con De Rossi cresceranno anche i ragazzi più piccoli. Sarà un giocatore che entusiasmerà i giovani: sarà un modello positivo con cui confrontarsi”