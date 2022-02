PREMIER, Niente Green Pass per l'accesso agli stadi

Niente più Green Pass per andare allo stadio: lo ha deciso la Premier League, in accordo col governo britannico. L'allentamento delle restrizioni per combattere il Covid-19 visto nelle ultime settimane in Gran Bretagna si ripercuote anche su uno dei campionati più seguiti al mondo, uno dei pochi che in questi ultimi mesi ha tenuto la capienza degli stadi al 100%. Ma, se fino ad oggi per entrare negli impianti inglesi era necessario esibire il Covid Vaccination status, adesso questo attestato non sarà più necessario. Ecco la nota della Premier League riportata da CalcioeFinanza.it:

"A seguito dell’allentamento da parte del governo del Regno Unito delle restrizioni COVID-19, la Premier League può confermare cosa significherà per i fan che assisteranno alle partite della Premier League. In linea con le ultime linee guida del governo, i pass COVID (COVID vaccination status) non saranno più applicati come condizione per l’ingresso a una partita di Premier League”, si legge nella nota.

“La Premier League e i club continueranno a esortare i fan a seguire le linee guida della salute pubblica per proteggersi a vicenda durante una partita, incluso indossare mascherine quando si è al chiuso o in aree affollate. Man mano che le restrizioni COVID-19 si allentano, è fondamentale che i sostenitori continuino a fare tutto il possibile per ridurre al minimo il rischio di trasmissione del COVID-19".

Felice di questo provvedimento anche Richard Masters, delegato della Premier Leage che ha commentato così la notizia: “I tifosi hanno mostrato un fantastico supporto per le misure in atto e li ringraziamo per essersi aiutati a tenersi al sicuro e con i terreni aperti a pieno regime.