PREMIER, Le date per il '20/21: si comincia il 12/9

La Premier League si prepara a ripartire per la nuova stagione. Il massimo campionato di calcio inglese ha svelato oggi le date ufficiali dell'annata 2020/21. La nuova edizione del torneo prenderà il via il prossimo 12 settembre e terminerà domenica 23 maggio. Partenza in anticipo di una settimana dunque per i club inglesi rispetto alla Serie A, che scenderà in campo a partire dal weekend del 19/20 settembre. La data di chiusura è invece la stessa sia per il campionato italiano che per quello d’oltremanica.