Prato, la tifosa viola Gacem non è più presidente: club nelle mani del marito

Prato, la tifosa viola Gacem non è più presidente: club nelle mani del maritoFirenzeViola.it
Oggi alle 14:18News
di Redazione FV

È già finita l'esperienza alla presidenza del Prato per Asmaa Gacem. Come riporta infatti Il Tirreno, la tifosa della Fiorentina - come si è dichiarata anche pubblicamente - non è più a capo della società toscana, oggi militante in Serie D. Il timone del club passa nelle mani del marito Antonio Politano. Il cambio al vertice, spiega il quotidiano, è stato annunciato con uno stringato comunicato da parte della Finres, la società a partecipazione finanziaria con sede a Firenze proprietaria dell’associazione calcio Prato dalla scorsa estate, quando rilevò le quote dall’ex patron Stefano Commini.

Nella nota ufficiale del club, Finres rende noto «di aver deliberato in data odierna (ieri, ndr) un avvicendamento alla presidenza della società, con la conclusione dell’incarico affidato ad Asmaa Gacem. Contestualmente l’incarico di presidente dell’Ac Prato è stato conferito ad Antonio Politano, attuale amministratore unico di Finres spa e amministratore delegato di Cmc Ravenna spa».