De Zerbi, futuro senza fretta: il tecnico non ripartirà prima della nuova stagione
In queste settimane continua a tenere banco il futuro di Roberto De Zerbi. Dopo l'addio all'Olymique Marsiglia dello scorso mese, il tecnico italiano è stato accostato a diverse squadre, tra cui la Fiorentina nel momento di maggior difficoltà di Vanoli. Secondo Sky Sport, però, De Zerbi avrebbe deciso di non accettare incarichi nell’immediato, preferendo prendersi il tempo necessario per valutare con lucidità le opportunità che si presenteranno al termine della stagione.
Non si tratta di una mancanza di offerte, né di una chiusura verso determinati club. Al contrario, diverse società si sarebbero già fatte avanti. Ma la linea è chiara: niente scelte affrettate. De Zerbi vuole ripartire con un progetto che lo convinca pienamente, senza compromessi. Dunque, sarà difficile rivederlo in panchina prima della prossima stagione.
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