Biasin su Fiorentina-Inter: "Nerazzurri scadenti. Pongracic? La tocca di mano"

vedi letture

Nel suo consueto editoriale del mercoledì per Tuttomercatoweb.com, Fabrizio Biasin, noto volto televisivo e radiofonico, è tornato sulla prestazione dell'Inter in casa della Fiorentina. Questa la sua valutazione, prima di concentrarsi poi sui casi arbitrali: L’Inter è in calo evidente, è vero, e la partita dell’altro giorno a Firenze è parsa del tutto scadente, soprattutto nel secondo tempo. [...] Se i nerazzurri sono così messi male, allora cosa dovremmo dire di chi insegue a -6 e -7 (leggi, i più immediati inseguitori)?".

Questo invece, il passaggio sulle tante situazioni discusse a carico degli arbitri: "Il dato di fatto è che, ormai, il resoconto settimanale non è sufficiente per rasserenare i tifosi e il motivo è persino banale: non ci si fida più. Prendete il caso dell’altro giorno al Franchi: tocco di mano di Pongracic in piena area e Colombo che lascia correre. Nelle ore successive abbiamo sentito esperti arbitrali che “no, quello non è mai rigore”, altri che “sì, quello è certamente rigore”, altri ancora che “boh, si può dare oppure no”. Il dato di fatto è che, ogni sacrosanta settimana hanno ragione tutti, perché il regolamento - e soprattutto il modo in cui viene applicato - consente a chiunque di avere validi argomenti per difendere la propria tesi, la qual cosa ci conduce a una sola conclusione: il sistema – che, ovvio, continuerà ad auto-assolversi - è in tilt totale".