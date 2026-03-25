La probabile formazione dell'Italia. La Gazzetta: "Provata la coppia Kean-Retegui"

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Sulle Gazzetta spazio alla probabile formazione dell'Italia che domani sarà impegnata nel playoff di qualificazione ai mondiali contro l'Irlanda del Nord. Match in programma domani al New Balance Arena di Bergamo alle ore 20.45. Queste le ultime notizie che arrivano da Coverciano: le coppie che si sono alternate in attacco sono sempre state praticamente le stesse e hanno visto da una parte Kean e Retegui, mentre dall'altra Pio Esposito e Raspadori. "Non una sentenza, ma un indizio probabilmente sì", così ha voluto sottolineare il giornale. Sulle fasce spazio a Di Marco, sulla sinistra, mentre sulla destra tanto lavoro per Palestra dato che Politano non ha forzato. Se l'esterno del Napoli si metterà pienamente a disposizione nella giornata di oggi, però, potrebbe avere una chanche dal 1', altrimenti sarà dato spazio all'esterno del Cagliari, di proprietà dell’Atalanta. In difesa, infine, la buona notizia è il completo recupero di Calafiori, piazzato a sinistra. Ottime sensazioni anche per Mancini che ha rassicurato Gattuso e compagni riguardo le condizioni del suo polpaccio.

Da valutare ancora Bastoni, ma, se sarà pronto, i titolari saranno loro tre. In alternativa, dietro, si scalda Scalvini. La parola d'ordine però per Gattuso resta garanzia. Il Ct infatti non intende ricorrere a una sostituzione dopo pochi minuti per quei giocatori arrivati a Coverciano con dei fastidi. Per questo i due allenamenti di Bergamo saranno fondamentali. Infine, per quando riguarda i rigori si sono alternati sul dischetto Kean, Retegui, Cristante, Locatelli e Dimarco.

