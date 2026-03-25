FirenzeViola Vanoli e la riconferma alla Fiorentina: i risultati del sondaggio

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Paolo Vanoli merita la conferma a fine stagione? La domanda fatta in questi giorni su Firenzeviola.it ha portato a diverse risposte (un campione di oltre 3mila persone) e dà qualche indicazione su quello che è l'umore della piazza su un tecnico capace di prendere la Fiorentina ultima in classifica e portarla, con molti alti e bassi, momentaneamente fuori dalla zona rossa. Certo, la classifica dice solamente +2 rispetto a Lecce e Cremonese, ma considerando dove ha preso la squadra il tecnico di Varese è comunque un risultato di tutto rispetto.

Il risultato del sondaggio

I numeri e il rendimento della Fiorentina da quando Vanoli è approdato a Firenze non convincono i tifosi viola che hanno votato al sondaggio. Vince nettamente il no ad una riconferma con oltre il 60% dei voti, anche se il 16 per cento è invece convinto dell'allenatore e soprattutto c'è un 21 per cento che si riserva la possibilità di giudicare a fine stagione, una volta capito se davvero Vanoli riuscirà a portare la barca in porto e anche che cosa accadrà in Conference League.

La posizione della Fiorentina

I dirigenti per ora non si sbilanciano sul futuro di Vanoli. Ancora troppo presto per capire se davvero la squadra è guarita o se dovrà soffrire ancora molto in questa stagione, anche se la sensazione che si respira è che il destino di Vanoli non dipenderà molto dalla Conference League. Certo, un cammino glorioso oppure un'eliminazione già con il Crystal Palace potrebbero far pendere la bilancia da una parte o dall'altra, ma le valutazioni saranno fatte più che altro sulle potenziali alternative a un tecnico che comunque il suo valore lo ha dimostrato. I primi contatti con Grosso - ma non solo - sono solo le prime scaramucce in vista dell'estate, quando davvero Paratici prenderà la decisione sul prossimo allenatore della Fiorentina. Che deve ancora conquistare Firenze, e i numeri del sondaggio lo dimostrano.

Risultati sondaggio (voti totali 3166)

Sì 16.3 %

No 62.26 %

Aspettiamo fine stagione 21.45 %