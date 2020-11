PRANDELLI, Quelle idee su FR7 e sul centrocampo

La trasmissione Zona Mista su Rtv38 ha mandato in onda un "Best of" di una recente loro intervista a Cesare Prandelli, da poche ore (di) nuovo allenatore della Fiorentina. Eccone alcuni dei passaggi più interessanti: "Ribery per me è la Fiorentina, e può giocare in ogni zona del campo: se c'è bisogno persino a centrocampo. Se lo metti in un contesto organizzato e rigido però diventa tutto complicato anche per lui. Ad oggi (era più di un mese fa, ndr) basi su una difesa a tre, ma per valorizzare il potenziale devi vedere come gioca l'Atalanta.

Alla Fiorentina manca una punta che faccia la differenza: devi creare un gioco collettivo. Kouame è un ragazzo fantastico, professionista serissimo, ma non è la punta centrale. A centrocampo la Fiorentina ha i due giocatori più forti nell'uno-contro-uno, Amrabat e Castrovilli ma non sono registi: l'unico è Pulgar".