PRANDELLI, Manca serenità per osare. Kokorin...

Cesare Prandelli ha risposto alle domande dei tifosi, attraverso il profilo Instagram della Fiorentina: "A Napoli bene nonostante il risultato e solo problema di difesa? Per i primi 35 minuti abbiamo fatto veramente bene, per quello che ho visto io. Poi ci siamo allungati troppo e abbiamo sbagliato chiusure preventive e non sempre puoi riconquistare palla così alti, bisogna trovare un equilibrio. Come si reagisce? Vincendo, mettendo carattere, orgoglio e determinazione e domani scenderemo in campo con queste cose. Quarta? Giocatore molto interessante, si sta ambientando, sta imparando l'italiano e mi piace molto. Cosa manca nella rosa? Non è rispettoso parlare, sono contento di questi giocatori ma manca serenità che ti permette di fare qualcosa in più ed ora siamo legati solo ai risultati. Kokorin? Preferisco aspettare visite e ufficialità. Ho già parlato con lui e siamo in sintonia sul programma ma aspettiamo. Terreno di gioco del Franchi da testare stasera? Sì, per provare la nostra casa, per trovare i riferimenti, peché quando tu conosci tutto di un posto hai i giusti riferimenti. In questo periodo non è facile ma ringrazio gli addetti che ce lo permettono".