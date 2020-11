PRANDELLI, Commisso: "Nessuno l'aveva detto..."

Per la prima volta dopo l’arrivo di Prandelli, parola a Rocco Commisso: il presidente viola, in collegamento da New York, giudica così l’ingaggio del tecnico di Orzinuovi: "Prandelli l'ho sentito al telefono, mi pare un uomo in gamba. Ora siamo tutti uniti in società e pronti ad aiutarlo, però tre mesi fa nessuno mi ha detto il suo nome quando cercavamo degli allenatori. Sulla battuta del rinnovo? Ha fatto bene. Io a 36 anni fa ho lasciato un lavoro in banca per andare per lavorare per meno soldi senza un contratto. Io ero fiducioso di fare le cose bene e puntavo sulla meritocrazia americana".