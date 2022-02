PRADÈ, Sul nostro campo fanno tutti fatica. Drago...

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato così nel post partita di Fiorentina-Atalanta al sito ufficiale viola: "Quella di oggi è una vittoria importantissima, ed è arrivata in maniera diversa dall'idea di gioco della Fiorentina. Loro erano molto fisici, disposti tatticamente in maniera diversa. Siamo felicissimi, l'abbiamo interpretata in maniera forte dal punto di vista caratteriale, è stata una battaglia. Abbiamo avute alcune occasioni importanti, prima con Nico Gonzalez poi anche con Sottil dove Musso ha fatto una grande parata, anche quella di Castrovilli. Non abbiamo quasi mai sofferto, il nostro portiere è stato abbastanza inoperoso".

Sui portieri: "Non avevamo dubbi su Drago, lui è fortissimo. Deve capire che il calcio moderno è cambiato, ci sono tante squadre che hanno due portieri titolari e forti, lui deve essere sereno e fare il suo lavoro. E' un portiere giovane e sono molto contento per lui, per come l'ha interpretata".

Sul pubblico: "Abbiamo un pubblico particolarissimi che ha un'identità profonda con questa squadra. Il nostro campo è veramente difficile da affrontare. Quando si dice il dodicesimo uomo in più sembra retorica però noi in determinate situazioni loro ci trasportano. Come oggi, ma quando saremo al 100% sarà una bolgia. Dobbiamo vivere il tutto insieme alla squadra, oggi la gente è felice perché ha visto la squadra, che pur giocando peggio, ha lottato e combattuto".

Sulle prossime gare: "Questi giorni di recupero saranno fondamentali. Col Sassuolo non sarà facile, loro giocano un ottimo calcio. Noi dobbiamo avere la mentalità di vincere ogni partita. Ora pensiamo a quella e poi penseremo a mercoledì".